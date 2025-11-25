Вместо драйв-бонусов, пользователям будут доступны бонусы Спасибо, которые можно накапливать в зависимости от уровня.

Один из крупнейших в России операторов каршеринга Ситидрайв анонсировал обновление программы лояльности. Постоянным пользователям сервиса станет проще достичь золотого уровня, а оплатить бонусами можно будет до 99% стоимости поездки вместо нынешних 60%, следует из сообщения компании, поступившего в редакцию «Рамблер/авто».

Что нового в программе лояльности Ситидрайва:

Пользователи смогут компенсировать до 99% стоимости аренды автомобиля бонусами Спасибо. Ранее драйв-бонусами можно было оплатить от 25 до 60% стоимости поездки, в зависимости от уровня в программе лояльности.

Достижение высоких уровней программы станет быстрее: ранее, для перехода на самый высокий уровень, нужно было проехать 4000 км, теперь достаточно лишь 1200 км;

Пользователи смогут использовать бонусы, накопленные как в Ситидрайве, так и у других партнеров «СберСпасибо».

Кешбэк будет начисляться даже с тех поездок, которые оплачены бонусами Спасибо.

Накопленные бонусы Спасибо будут доступны 2 года с момента начисления. Ранее драйв-бонусы сгорали после 90 дней неиспользования сервиса;

Накопленные ранее драйв-бонусы можно будет использовать после перехода на новую программу лояльности.

Ещё в приложении Ситидрайва в ближайшее время появится обновлённая страховая услуга «Суперкаско» с улучшенными условиями защиты водителей от финансовых рисков в случае ДТП. Пользователи 4 и 5 уровней программы лояльности смогут оформить страховку со скидкой 25% или 50% соответственно. Стандартная опция «Каско» также сохранится со 100% скидкой для 4-5 уровней.

Все обновления программы лояльности Ситидрайва будут поэтапно внедрены до конца 2025 года, что позволит пользователям плавно перейти на новую версию программы.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

