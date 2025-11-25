В России зафиксирован рекордный спрос на б/у электромобили

Иван Беликов

На российском рынке установлен абсолютный рекорд.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Продажи электромобилей с пробегом в России в октябре 2025 года выросли на 35% в сравнении с сентябрем. Причём спрос стал рекордным за всю историю наблюдения отечественного рынка, сообщает «Автостат».

В середине осени россияне купили 2191 подержанных «электричек». Это 17,5% от всех продаж батарейных машин на вторичке с начала 2025 года, объём которых составил 12 тысяч экземпляров.

Топ-5 самых востребованных брендов электромобилей на вторичке в России

Примечательно, что в пятёрку по итогам октября попали пять брендов из пяти разных стран – Японии, Китая, США, России и Германии.

  1. Nissan — 700 штук;
  2. Zeekr — 282;
  3. Tesla — 261;
  4. «Москвич» — 245;
  5. Volkswagen — 129.

Самой продаваемой моделью в октябре стал хэтчбек Nissan Leaf, проданный в количестве 677 единиц. На второй строчке идёт российский кроссовер «Москвич 3е» — 245 экземпляров. Замкнул тройку лидеров рынка китайский лифтбек Zeekr 001 с результатом продаж 200 штук.

