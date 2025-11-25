Отсрочка по утильсбору: какие автозаводы в России могут рассчитывать на льготу в 2026 году

Правительство готово продлить послабление для автомобильных предприятий в России.

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

Минпромторг России намерен продлить на 2026 год послабление по уплате утильсбора для автозаводов в стране. Об этом рассказал замглавы министерства Альберт Каримов на заседании Совета Федерации во вторник, 25 ноября.

С 2022 года предприятия в России, специализирующиеся на выпуске транспортных средств, могут платить «утиль» за сошедшие с конвейера машины в I-III кварталах в конце года – в декабре. Отсрочка платежа позволяет заводам восполнить нехватку оборотных средств, что особенно важно при высоких кредитных ставках.

Рассчитывать на льготу могут иностранные автопроизводители, которые заключили специальный инвестиционный контракт (СПИК) и таким образом взяли на себя обязанности по локализации самых востребованных моделей.

«Одна из важных мер — это уже становящаяся традиционной для наших локализованных производителей отсрочка уплаты утилизационного сбора. Мы рассчитываем реализовать этот механизм и в следующем году», — приводит слова Каримова новостное агентство «Интерфакс».

Какие автозаводы могут рассчитывать на отсрочку уплаты утильсбора в 2026 году?

Среди локализованных предприятий, имеющих специнвестконтракт, — столичный «Москвич», где собирают переименованные автомобили JAC, Haval в Туле, липецкий «Моторинвест» с линейкой электромобилей Evolute (Dongfeng) и электрокарами/гибридами китайской марки Voyah. Также по СПИК выпускают пикапы, минивэны, фургоны и автобусы на предприятиях Sollers в Елабуге и Ульяновске.

Послабление по уплате утильсбора имеют и автозаводы, которые производят полностью российские машины, такие как АвтоВАЗ, УАЗ, КамАЗ, «Урал».

Прогнозируемый доход от утильсбора, взимаемого с заводов и импортёров, в казну России в 2026 году — 1,65 трлн рублей. Это на 50% больше, чем ожидаемое поступление 1,1 трлн в госбюджет в текущем году.

Утильсбор повысят дважды: 1 декабря 2025 и 1 января 2026