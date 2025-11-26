Представлена спецверсия Land Rover Defender. Эта машина примет участие в «Дакаре»

За рулём нового внедорожника поедет самый успешный гонщик в истории знаменитого ралли-марафона, 14-й победитель Стефан Петерансель.

© Land Rover

Компания Land Rover возвращается в ралли-марафон «Дакар» после двух десятилетий отсутствия. В январе 2026 года британский производитель внедорожников выйдет на старт легендарной гонки впервые с 2004 года и за полтора месяца до начала соревнования представил машину.

Заводская команда примет участие в классе Stock для серийных автомобилей и выставит на гонку Defender Dakar D7X-R. Фактически это переименованный Octa, самый быстрый и мощный внедорожник в серии Land Rover Defender.

© Land Rover

Машина для «Дакара» оснащена стандартным 4,4-литровым твин-турбо V8 с отдачей 626 л.с. и 8-ступенчатым «автоматом». Для соответствия регламенту гонки Land Rover, правда, придётся ограничить мощность. Будут изменены также передаточные числа КПП для максимального крутящего момента на низких оборотах. Также установлены новые, изготовленные по спецзаказу тормоза и амортизаторы Bilstein. Значительно увеличен объём топливного бака — с 90 до 550 литров. «Обут» автомобиль в высокопроходимые 35-дюймовые колёса, каких нет ни на одной другой модели Defender. Само собой, предусмотрен каркас безопасности, навигационная система, сертифицированная FIA, и гоночные сиденья.

«Дакар-2026» пройдет с 3 по 17 января по территории Саудовской Аравии. Land Rover выставит три внедорожника, за рулём которых поедут два новичка категории автомобилей — Рокас Бацюшка и Сара Прайс, которые раньше участвовали в категории мотовездеходов. Но самое главное — ведущим гонщиком марки будет легендарный Стефан Петерансель, 14-кратный победитель «Дакара».

Предыдущий опыт участия Land Rover в главном ралли-марафоне планеты был весьма успешным. В 1979 году английская марка победила в категории автомобилей со своим флагманским внедорожником Range Rover под управлением французского гонщика Алена Женестье. Тогда гонка не просто прошла по классическому маршруту Париж – Дакар, это было первое издание легендарного ралли-марафона. Ещё одну победу марка одержала в 1981 году — с другим французским гонщиком Рене Метжем на Range Rover. В дальнейшем Land Rover ещё четырежды финишировал в призовой тройке – в 1983-м, 1984-м, 1987-м и 1988-м, но новых побед не добился и закрыл свою программу в «Дакаре» в 2004-м.

