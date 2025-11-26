Топ-10 самых быстрых автомобилей в мире в 2025 году: «китайцы» рулят и здесь

Обнародован рейтинг серийных машин с самым быстрым разгоном с 0 до 100 км/ч.

© GAC

В Китае в обозримом будущем могут лимитировать время разгона автомобилей с 0 до 100 км/ч. Ограничение предлагается установить на отметке пять секунд, и если это правило будет введено, то прежде всего пострадают автопроизводители в Поднебесной. Издание CarNewsChina составило рейтинг самых быстрых суперкаров и гиперкаров в мире, значительную долю позиций в котором заняли именно «китайцы».

© Xiaomi

В списке самых быстрых автомобилей три первые строчки заняли авто из Поднебесной. Две модели, электрические гиперкары Hyptec SSR и Xiaomi SU7 Ultra, развивают скорость до «сотни» всего за 1,9 секунды. 0,3 секунды обоим уступает спорткар Zeekr 001 FR, тоже работающий на электричестве — 2,02 секунды.

© Zeekr

Лучшим из остальных в рейтинге является американский электрокар Tesla Model S с набором скорости до 100 км/ч за 2,1 секунды. Единственный «немец» в списке,

Porsche Taycan Turbo GT расположился на пятой строчке — 2,2 секунды. Попали в десятку самых быстрых машин в мире и два итальянских суперкара: Lamborghini Revuelto и Maserati GranTurismo Folgore.

Топ-10 самых быстрых автомобилей в мире по разгону с 0 до 100 км/ч:

Hyptec SSR — 1,9 секунды; Xiaomi SU7 Ultra — 1,98; Zeekr 001 FR — 2,02; Tesla Model S — 2,1; Porsche Taycan Turbo GT — 2,2; Yangwang U9 — 2,36 Lamborghini Revuelto — 2,5; Tesla Model X — 2,6; BYD Han EV — 2,7; Maserati GranTurismo Folgore — 2,7.

