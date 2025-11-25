Глава АвтоВАЗа предложил заставить госкомпании закупать российские авто
Президент тольяттинского концерна Максим Соколов напомнил о поручении Владимира Путина.
Правительство должно заставить госкомпании закупать автомобильную технику российского производства. Об этом заявил глава АвтоВАЗа в рамках круглого стола в Совете Федерации.
В августе 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что все государственные и муниципальные служащие должны ездить на отечественных авто. Спустя несколько месяцев Минпромторг РФ составил рекомендательный список соответствующих машин, который в течение двух следующих лет был расширен вдвое.
«Это требование нужно распространить и для всех госкомпаний, других юридических лиц, которые находятся под контролем государства», – приводит слова Соколова информационное агентство ТАСС.
Как отметил глава АвтоВАЗа, принципиальные политические решения по госзакупкам российских автомобилей приняты, осталось только донастроить нормативную базу и жёстко контролировать реализацию поручения президента.
Перечень автомобилей российского производства для государственных и муниципальных нужд от апреля 2025 года:
- Lada: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Largus, Aura;
- «Москвич»: 3, 3е, 6, 8;
- УАЗ: Патриот, Пикап, Профи, Хантер, СГР;
- ГАЗ: Газель NEXT, Газель NN, Соболь, Соболь NN;
- Sollers: Argo, Atlant, ST6 и ST8;
- Evolute: I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space, I-Van;
- Haval: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9, M6;
- Voyah: Free, Dream;
- Xcite: X-Cross 7, X-Cross 8;
- Aurus: Senat, Komendant;
- Kaiyi: E5, X3 Pro, X3, X7;
- BAIC: U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7;
- Амберавто: А5;
- SWM: G05 Pro, G01;
- Citroen: C5 Aircross.
