Топливо на заправках в России стремительно дешевеет, но не для всех
Некоторые виды автомобильного горючего продолжают дорожать.
Бензин на российских заправках дешевеет третью неделю подряд. С 17 по 25 ноября средний чек на АЗС уменьшился на 17 копеек против 13 копеек в две предыдущие недели — с 65,21 до 65,04 рубля за литр. Дизельное топливо, наоборот, дорожает, причём довольно высокими темпами, следует из еженедельного отчёта Росстата.
За предпоследнюю неделю ноября бензин стал дешевле в 47 регионах. Наибольшее снижение цен зафиксировано в Чеченской Республике (-8,7%). В 19 субъектах «горючка» подорожала, более всего в Сахалинской области (+1,2%).
В Москве и Санкт-Петербурге бензин за неделю вырос в цене на 0,1%.
По отдельным маркам и видам автомобильного топлива динамика изменения цен такая же, как и в две прошлые недели. АИ-92 и АИ-95 дешевеют, премиальный бензин АИ-98 и дизтопливо дорожают. Стоит отметить, что солярка взлетела в цене сразу на 41 копейку против прибавки на 26 копеек неделей ранее.
- АИ-92: -22 копейки (-0,35%), с 62,10 до 61,88 рубля;
- АИ-95: -14 копеек (-0,20%), с 67,21 до 67,07 рубля;
- АИ-98 и выше: +26 копеек (+0,29%), с 88,01 до 88,27 рубля;
- ДТ: +41 копейка (+0,54%), с 74,80 до 75,21 рубля.
Как менялись розничные цены на бензин в России с августа по ноябрь:
Если в две первые недели ноября бензин на российских АЗС дешевел в среднем на 0,19%, то в третью неделю последнего месяца осени этот показатель составил 0,26%.
- 18-25 ноября: -0,26%;
- 11-17 ноября: -0,19%;
- 6-10 ноября: -0,19%;
- 29 октября-5 ноября: +0,03%.
- 21-28 октября: +0,38%;
- 14-20 октября: +0,58%;
- 7-13 октября: +0,76%;
- 30 сентября-6 октября: +0,85%;
- 23-29 сентября: +0,79%;
- 16-22 сентября: +0,62%;
- 9-15 сентября: +0,45%;
- 2-8 сентября: +0,55%;
- 26 августа-1 сентября: +0,3%;
- 19-25 августа: +0,6%;
- 12-18 августа: +0,44%;
- 5-11 августа: +0,4%;
- 29 июля-4 августа: +0,3%.
