Топливо на заправках в России стремительно дешевеет, но не для всех

Некоторые виды автомобильного горючего продолжают дорожать.

Бензин на российских заправках дешевеет третью неделю подряд. С 17 по 25 ноября средний чек на АЗС уменьшился на 17 копеек против 13 копеек в две предыдущие недели — с 65,21 до 65,04 рубля за литр. Дизельное топливо, наоборот, дорожает, причём довольно высокими темпами, следует из еженедельного отчёта Росстата.

За предпоследнюю неделю ноября бензин стал дешевле в 47 регионах. Наибольшее снижение цен зафиксировано в Чеченской Республике (-8,7%). В 19 субъектах «горючка» подорожала, более всего в Сахалинской области (+1,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге бензин за неделю вырос в цене на 0,1%.

По отдельным маркам и видам автомобильного топлива динамика изменения цен такая же, как и в две прошлые недели. АИ-92 и АИ-95 дешевеют, премиальный бензин АИ-98 и дизтопливо дорожают. Стоит отметить, что солярка взлетела в цене сразу на 41 копейку против прибавки на 26 копеек неделей ранее.

АИ-92 : -22 копейки (-0,35%), с 62,10 до 61,88 рубля;

: -22 копейки (-0,35%), с 62,10 до 61,88 рубля; АИ-95: -14 копеек (-0,20%), с 67,21 до 67,07 рубля;

-14 копеек (-0,20%), с 67,21 до 67,07 рубля; АИ-98 и выше: +26 копеек (+0,29%), с 88,01 до 88,27 рубля;

+26 копеек (+0,29%), с 88,01 до 88,27 рубля; ДТ: +41 копейка (+0,54%), с 74,80 до 75,21 рубля.

Как менялись розничные цены на бензин в России с августа по ноябрь:

Если в две первые недели ноября бензин на российских АЗС дешевел в среднем на 0,19%, то в третью неделю последнего месяца осени этот показатель составил 0,26%.

18-25 ноября: -0,26%;

11-17 ноября: -0,19%;

6-10 ноября: -0,19%;

29 октября-5 ноября: +0,03%.

21-28 октября: +0,38%;

14-20 октября: +0,58%;

7-13 октября: +0,76%;

30 сентября-6 октября: +0,85%;

23-29 сентября: +0,79%;

16-22 сентября: +0,62%;

9-15 сентября: +0,45%;

2-8 сентября: +0,55%;

26 августа-1 сентября: +0,3%;

19-25 августа: +0,6%;

12-18 августа: +0,44%;

5-11 августа: +0,4%;

29 июля-4 августа: +0,3%.

