В России могли ввести массовую отмену штрафов с дорожных камер

Меру в итоге посчитали неактуальной.

Госдума РФ передумала вводить механизм массовой отмены необоснованных штрафов водителей с дорожных камер. Предложенная мера больше не нужна, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на парламентариев.

Ещё в декабре 2021 года в первом чтении был одобрен законопроект о введении единых требований к автоматическим комплексам. Вынесенные штрафы предлагалось аннулировать в случае, если нарушены правила установки и работы системы фото- и видеофиксации, определившей несоблюдение ПДД.

Четыре года этот проект закона «пролежал» без дела, а теперь, как выяснилось, может быть окончательно отменён. Решение будет принято на заседании Госдумы в следующий вторник, 2 декабря. Причина — с осени 2024 года в России и так действует единый регламент на установку камер, определён список мест их размещения, в Сети имеется перечень сертифицированных комплексов и т. д.

«Все необходимые для работы камер законы уже приняты, но проблема необоснованных штрафов никуда не делась. Для её решения в Госдуме призывают следить за состоянием комплексов и выделять на их обслуживание необходимое финансирование», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя партии «Единая Россия».

Отменить ошибочный штраф с неправильно установленной и некорректно работающей дорожной камеры можно и при действующих нормах. Автовладелец должен обратиться с письменным заявлением в Центр фото- и видеофиксации или напрямую в ГИБДД, приложив доказательства в виде записи с регистратора или фотографии. Направить жалобу можно в течение 10 дней с вынесения постановления о штрафе.

Ключевое отличие поправки, которая была предложена депутатами в 2021 году, — массовое аннулирование выписанных штрафов при обнаружении, что фото- и видеокомплекс расположен неправильно или в его работе произошёл сбой. Так что бороться с несправедливыми штрафами с камер автомобилистам по-прежнему придётся в индивидуальном порядке.

