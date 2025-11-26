Миллионам водителей в России могут по ошибке прийти штрафы с дорожных камер

В системе проверки ОСАГО по камерам обнаружен серьёзный пробел.

© AntonSAN/Shutterstock

Запуск автоматической проверки полисов ОСАГО по дорожным камерам может привести к необоснованным штрафам миллионов законопослушных водителей. О внезапном пробеле в системе узнала газета «Известия».

В зоне риска находятся автовладельцы, оформившие «автогражданку» до постановки машины на учёт в ГАИ и, следовательно, ещё не получившие госномер. Дело в том, что в таком случае в полисе автострахования указывается только VIN-номер авто. Выявлять же водителей без ОСАГО автоматические дорожные комплексы смогут только по номерам.

«Камера может идентифицировать транспортное средство только по госномеру. А поскольку его нет в информационной системе страховщиков, камеры будут считать, что такая машина едет без страховки», — объяснил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

В Национальной страховой информационной системе (НСИС) подтвердили, что работают над устранением недочёта. Способ решения данной проблемы уже найден: в случае отсутствия данных о госзнаке в электронном реестре автостраховщиков будет проведена проверка по VIN-номеру. В результате автоматически «подтянется» номер полиса ОСАГО и срок его действия. Как отмечают эксперты, проблема лишь в том, что это повысит нагрузку информационные системы страховщиков и ГИБДД.

Проверка ОСАГО по дорожным камерам должна стартовать в пробном режиме в Москве и Санкт-Петербурге до конца текущего года. В полноценном режиме и по всей стране система заработает не раньше осени 2026 года.

Как будут штрафовать водителей без ОСАГО по камерам: стали известны подробности