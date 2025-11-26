Каким рискам подвергается авто в холодное время года и как их избежать

Эксперты СберАвто рассказали, какие скрытые риски подстерегают автомобиль зимой — и как избежать поломок, которые чаще всего случаются именно в морозы.

© K-FK/Shutterstock

Зимой автомобиль испытывает повышенные нагрузки, а резкие перепады температур могут привести к неожиданным поломкам. Многие проблемы, которые кажутся незначительными в теплое время года, в зимний сезон превращаются в серьезные неисправности, требующие срочного ремонта. В преддверии зимы эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто (входит в экосистему Сбера для автолюбителей), рассказали, как избежать неожиданных поломок зимой.

Замерзание жидкостей и их последствия. При сильных морозах охлаждающая жидкость, моторное масло и жидкость стеклоомывателя могут замерзнуть или изменить свою консистенцию, что снижает их эффективность и нарушает работу двигателя. Необходимо проверить уровень и состояние всех технических жидкостей, а также заменить их на более подходящие по температурным характеристикам аналоги:

при низких температурах охлаждающая жидкость густеет, а если ее свойства не соответствуют климатическим условиям, может вовсе замерзнуть в системе. Это приводит к перегреву двигателя после запуска. Температура замерзания антифриза должна быть не выше -35 °C;

моторное масло с неподходящей вязкостью в сильный мороз густеет, что затрудняет запуск двигателя и увеличивает износ его деталей;

летняя стеклоомывающая жидкость, в свою очередь, замерзает в бачке и шлангах, что может привести к их разрыву. Использование зимнего омывателя способно решить эту проблему.

© Krasula/Shutterstock

Разрядка аккумулятора и проблемы с запуском двигателя. При отрицательных температурах емкость аккумулятора снижается, а загустевающее масло увеличивает нагрузку на стартер. Если батарея находится в эксплуатации более трех лет, зимой риск ее разрядки значительно возрастает.

Перед наступлением морозов необходимо проверить уровень заряда аккумулятора и его состояние. В сильные морозы лучше избегать коротких поездок, поскольку они не дают восстановить заряд. При затрудненном запуске двигателя не стоит многократно прокручивать стартер — это может привести к перегреву и окончательной разрядке батареи. Также полезно периодически очищать клеммы от окислов и обрабатывать их специальной смазкой.

Разгерметизация системы охлаждения. При перепадах температуры расширительные бачки, патрубки и радиатор могут терять герметичность, особенно если резиновые шланги имеют микротрещины. Попадание воздуха в систему снижает эффективность охлаждения двигателя, а в сильный мороз может привести к образованию ледяных пробок.

Необходимо регулярно проверять уровень антифриза и осматривать шланги на наличие подтеков. Любые следы утечки охлаждающей жидкости требуют незамедлительного ремонта. Важно также следить за исправностью крышки расширительного бачка, так как ее неисправность может вызвать изменение давления в системе и привести к разрыву патрубков.

Проблемы с подвеской из-за наледи и реагентов. Снег, лед и химические реагенты, которыми обрабатываются дороги, негативно влияют на подвеску, вызывая ускоренную коррозию и повреждения. Наледь на амортизаторах и сайлентблоках может привести к их растрескиванию. Важно регулярно заезжать на мойку, чтобы очистить элементы подвески от грязи и соли: это продлит срок службы узлов, поскольку соль и песок разъедают (или перетирают) резиновые изделия.

Правильная эксплуатация автомобиля зимой. В это время года важную роль играет не только техническое обслуживание, но и грамотная эксплуатация автомобиля. Перед началом движения двигатель рекомендуется прогревать, чтобы масло разошлось по системе. Однако, долгий прогрев на холостом ходу бесполезен и даже вреден для двигателя.

Если автомобиль простоял на морозе длительное время и кузов полностью промерз, перед началом движения лучше прогреть не только двигатель, но и коробку передач, аккуратно переводя ее в разные режимы, стоя на месте. В морозы рекомендуется плавно трогаться с места, отказавшись от резких маневров, так как холодное масло в коробке передач и подвеске увеличивает нагрузку на узлы.

© Jaromir Chalabala/Shutterstock

Что еще не стоит делать зимой с автомобилем. Некоторые популярные «народные методы» борьбы с морозом могут навредить транспортному средству:

при замерзании дверных уплотнителей не рекомендуется резко дергать дверь — это может привести к их разрыву. Безопаснее обработать уплотнители силиконовой смазкой заранее или использовать размораживатель;

если стекло покрылось толстым слоем льда, нельзя допустить попадания на него горячей воды — это может привести к появлению трещин из-за резкого перепада температуры.

когда дворники примерзли к стеклу, не стоит включать их силой — это может повредить мотор стеклоочистителей. Необходимо предварительно прогреть стекло или обработать резинки размораживателем.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

Как защитить кузов от едких реагентов: семь полезных лайфхаков