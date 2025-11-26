Стоимость ОСАГО снижается, выплаты растут: в России подешевело автострахование

В октябре 2024 года полис обязательного автострахования стоил в среднем 7638 рублей, а размер выплат по страховым случаям составлял с 99 863 рублей. Спустя 12 месяцев стоимость уменьшилась почти на 5%, а выплаты выросли на 16%.

© Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Средняя стоимость полиса обязательного автострахования ОСАГО по итогам первых десяти месяцев 2025 года снизилась на 4,9%. Об этом сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

Если в январе-октябре прошлого года «автогражданка» в среднем обходилась автовладельцу в 7638 рублей, то теперь стоит 7275 рублей. При этом средний размер выплат по страховым случаям вырос сразу на 16%: с 99 863 до 115 803 рублей.

«Либерализация тарифов ОСАГО делает цены более справедливыми и стимулирует водителей быть аккуратнее. Чем ниже КБМ, тем дешевле страховка, поэтому водители стараются избегать аварий и соблюдать правила», – прокомментировал глава РСА Евгений Уфимцев.

В общей сложности с января по октябрь страховые компании выплатили 187,8 млрд рублей. За этот период было заключено 43,1 млн договоров, 6,1 млн из которых пришлось на краткосрочные полисы ОСАГО.

