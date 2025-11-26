Новый закон об автошколах направлен на подпись Путину

В силу новый закон вступит не раньше середины весны 2026 года.

© Виталий Белоусов/РИА Новости

В 2026 году Гоставтоинспекция запустит единый всероссийский рейтинг автошкол. Соответствующий законопроект на заседании в среду, 26 ноября, одобрил Совет Федерации, следует из статуса документа на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Как рассказали в ГИБДД, рейтинг учебных заведений поможет будущим водителям выбрать автошколу и повысит качество обучения будущих автомобилистов. Чем выше процент сдачи экзаменов и меньше аварий с участием выпускников, тем выше в списке будет находиться учебный автоцентр.

Теперь документ будет направлен на подписание президенту России Владимиру Путину. Запуск рейтинга автошкол состоится через 180 дней после утверждения закона главой государства. За эти полгода профильные министерства должны сформировать и согласовать перечень показателей, чёткие критерии оценок и прочее составляющие регламента

Таким образом, заработает единый рейтинг автошкол в России не раньше конца апреля 2026 года.

