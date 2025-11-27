Кроссовер за 30 млн рублей стал самой продаваемой люксовой «бэушкой» в России

Стоимость этой машины в объявлениях о продажах доходит до 53 615 000 рублей.

Итальянский роскошный кроссовер Lamborghini Urus стал самым продаваемым автомобилем в сегменте класса люкс на вторичном рынке в России. Об этом рассказал «Автостат» при подведении итогов октября.

В середине осени в нашей стране было перепродано 37 автомобилей флагманского внедорожника Lamborghini. Стоимость такой машины на рынке подержанных авто, судя по классифайдам, начинается от 17 250 000 рублей и заканчивается на отметке 53 615 000 рублей. То есть средняя стоимость Lamborghini Urus с пробегом в России составляет 30 млн рублей.

На втором месте в списке самых продаваемых в России люксовых «бэушек» идут купе и кабриолеты Bentley Continental GT — 35 экземпляров. Тройку лидеров замыкает кроссовер Bentley Bentayga: в октябре на учёт в ГИБДД встало 29 машин.

В марочном рейтинге уверенно лидирует Bentley. На этот бренд в октябре пришлось 35% от всех перепродаж люксовых авто в России: 87 из 253 машин. Rolls-Royce с количеством 53 штук занял второе место, следом расположились Maserati (47), Lamborghini (41), Ferrari (13) и Aston Martin (12).

