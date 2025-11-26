BMW запатентовала в России свой новейший автомобиль

В продаже эта машина появится только в 2026 году.

Немецкий концерн BMW зарегистрировал в России авторские права на дизайн своей новой модели, которая ещё не поступила в серийное производство. «Рамблер/авто» обнаружил эскизы машины в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Название модели в документации от имени BMW не указано, однако во внешнем облике легко угадать, что за автомобиль изображён на рисунках. Узкие светодиодные фары, визуально объединённые с «ноздрями» фальш-решётки радиатора, покатый капот, короткий и одновременно массивный задний свес, передний воздухозаборник и задний диффузор внушительных размеров — всё это указывает на то, что «баварцы» запатентовали в России дизайн электрического седана BMW i3.

Прототип новинки был замечен минувшим летом на ходовых тестах в Германии, а в сентябре закамуфлированную машину привезли на презентацию возрождённой линейки Neue Klasse («Новый класс»). BMW i3 станет второй моделью в этой гамме после кроссовера iX3 и поступит в серийное производство и продажу в 2026 году.

BMW покинула российский рынок в 2022 году. Немецкий концерн прекратил поставки своих автомобилей в Россию и остановил производство на партнёрском автозаводе «Автотор» в Калининграде, где собирали кроссоверы X5, X6 и X7.

