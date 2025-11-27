АвтоВАЗ прокомментировал слухи о сокращении сотрудников

Тольяттинский автогигант выпустил официальное заявление после публикации одного из российских Телеграм-каналов.

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

Российский концерн АвтоВАЗ отреагировал на информацию, которая распространилась в отечественных СМИ утром в четверг, 27 ноября.

Телеграм-канал Mash написал, что в начале 2026 года крупнейший производитель легковых авто в России сократит выпуск почти наполовину, оставит только одну рабочую смену и сократит штат. В Тольятти назвали эти сообщения фейком и заявили, что, наоборот, после нового года отменят режим четырехдневки, действующий на предприятии с конца сентября.

«АвтоВАЗ в настоящее время планирует вернуться на режим полной пятидневной рабочей недели с января 2026 года в связи с более высоким производственным планом. В этой связи заработная плата работников вернётся к 100-процентным значениям.

Никаких сокращений не предусматривается, приём рабочих продолжается, количество увольнений рабочих по собственному желанию снижается (по сравнению с предыдущими месяцами)», — сообщили «Рамблер/авто» на АвтоВАЗе.

В пресс-службе концерна также отметили, что график производства и количество смен зависят от объёма рынка. Так, конвейер, на котором выпускают бестселлер Lada Granta и автомобили нового семейства Lada Iskra, продолжит работать в две смены. Некоторые подразделения по производству комплектующих сохранят трёхсменный график.

10 фактов про АвтоВАЗ, о которых не знают посторонние