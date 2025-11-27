С 1 января 2026 года в Москве подорожает эвакуация автомобилей: новые тарифы

Расценки на перемещение авто на штрафстоянку взлетят до 11% с Нового Года.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Москве с Нового года вырастут тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей на штрафстоянке. Столичный департамент транспорта опубликовал пересмотренные тарифы. «Рамблер/авто» ознакомился с новыми расценками для нарушителей правил парковки.

Стоимость эвакуации арестованного автомобиля на штрафстоянку зависит от категории, мощности и массы. Так, сильнее всего с 1 января 2026 года подорожает принудительное перемещение мотоциклов и маломощных легковых машин — на 11%. На 9% станет дороже эвакуация легковушек с отдачей мотора от 80 до 250 л.с., тогда как для более мощных машин тариф не изменится. Тарифы для тяжеловесного и негабаритного транспорта вырастут на 5%.

Стоимость эвакуации транспортного средства в Москве на штрафстоянку с 1 января 2026 года:

Легковые авто до 80 л.с. и мотоциклы: с 7600 до 8500 рублей;

Легковые авто от 80 до 250 л.с.: с 11 400 руб. до 12 450 рублей;

Легковые авто от 250 л.с.: 12 450 рублей (без изменений);

Транспортные средства массой свыше 4 тонн и негабаритные ТС: с 67 728 до 71 182 рублей.

Нахождение транспортного средства на штрафстоянке оплачивается отдельно и по новым тарифам составит от 1360 до 3040 рублей вместо нынешних 1210-2893 рублей. Плата за первый день не взимается. Кроме того, при оплате за хранение авто сразу на штрафстоянке предусмотрена скидка в 25% от общей суммы.

