«Прошли самую тяжёлую веху». Завод «Москвич» выпустил первый электромобиль «Атом»
Массовое производство, правда, ещё не стартовало.
На автозаводе «Москвич» выпущен первый экземпляр новейшего российского электромобиля «Атом». Это не серийный автомобиль, но и не тестовый прототип.
Как рассказали разработчики автомобиля из АО «Кама», в Москве собрали первый «Атом» серии PT (Plant Trial — пробное производства). Это полноценная машина, созданная по технологиям и стандартам, которые будут задействованы в массовом производстве.
Выпуск экземпляров серии РТ необходим для проверки качества сборки, синхронизации технологических процессов и в целом работоспособности линии. Другими словами, на «Москвиче» идёт непосредственная подготовка к серийному выпуску.
«Мы прошли самую тяжёлую и важную веху любого автомобильного проекта – запущен конвейер, на нем собираются целевые «Атомы» с использованием всех серийных компонентов. Это означает, что после сборки тестовых партий последует долгожданный запуск серийных продаж», – цитирует пресс-служба «Атома» слова гендиректора компании «Кама» Игоря Поваразднюка.
Ранее в Минпромторге РФ заявили, что товарный выпуск «Атома» начнётся до конца 2025 года. Точная дата запуска серийного производства пока не объявлена.
