«Прошли самую тяжёлую веху». Завод «Москвич» выпустил первый электромобиль «Атом»

Массовое производство, правда, ещё не стартовало.

© Пресс-служба "Атом"/РИА Новости

На автозаводе «Москвич» выпущен первый экземпляр новейшего российского электромобиля «Атом». Это не серийный автомобиль, но и не тестовый прототип.

Как рассказали разработчики автомобиля из АО «Кама», в Москве собрали первый «Атом» серии PT (Plant Trial — пробное производства). Это полноценная машина, созданная по технологиям и стандартам, которые будут задействованы в массовом производстве.

© Пресс-служба "Атом"

Выпуск экземпляров серии РТ необходим для проверки качества сборки, синхронизации технологических процессов и в целом работоспособности линии. Другими словами, на «Москвиче» идёт непосредственная подготовка к серийному выпуску.

«Мы прошли самую тяжёлую и важную веху любого автомобильного проекта – запущен конвейер, на нем собираются целевые «Атомы» с использованием всех серийных компонентов. Это означает, что после сборки тестовых партий последует долгожданный запуск серийных продаж», – цитирует пресс-служба «Атома» слова гендиректора компании «Кама» Игоря Поваразднюка.

Ранее в Минпромторге РФ заявили, что товарный выпуск «Атома» начнётся до конца 2025 года. Точная дата запуска серийного производства пока не объявлена.

