Водители электромобилей будут платить за каждый километр пробега

Электромобили и гибриды обложат налогом за пройденные километры.

© Monty Rakusen/Getty Images

С 2028 года владельцы электрических и гибридных автомобилей будут платить абсолютно новый налог. Чем большее расстояние проехал водитель, тем выше сумма. Введена столь необычная плата будет в Великобритании, сообщает BBC.

Власти Британии последние годы активно ищут альтернативу топливному сбору, сократившемуся из-за снижения продаж бензина и солярки. О планах по введению налога сообщила канцлер казначейства Рейчел Ривз на объявление осеннего бюджета.

Стоимость одной мили (1,6 км) на электромобиле составит 3 пенса (31 рубль), для гибридов — 1,5 пенса (16 рублей). Учитывая, что средний годовой пробег авто в Великобритании составляет 7145 миль (11 500 километров), владельцы электрических и полуэлектрических машин будут платить 216 фунтов (22,5 тысячи рублей) и 108 фунтов соответственно (11 тысяч рублей).

Ввести налог на электрические машины планируется с апреля 2028 года. Стоит отметить, что Великобритания станет не первой страной, где будет действовать сбор за пробег электромобиля. Подобный налог уже существует в Новой Зеландии и некоторых штатах США, как, например, Орегон/

