Стало известно, когда начнутся продажи рестайлинговой Lada Niva Travel с новым мотором

Обновлённый внедорожник замечен на площадке одного из дилерских центров Lada.

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva Travel начал поступать дилерам АвтоВАЗа. Старт продаж состоится уже в ближайшие дни.

Фотографии обновлённого внедорожника на стоянке возле одного из автосалонов Lada опубликовал в соцсетях инсайдерский паблик RCI News. В частности, в кадр попала Lada Niva Travel в ярко-синем металлике «Капитан».

«Продажи должны стартовать «со дня на день», — пишет «Российская газета» со ссылкой на представителя одного из шоурумов.

АвтоВАЗ срок старта продаж не объявлял, как и о начале отгрузки новой Lada Niva Travel в дилерские центры. Разве что неделю назад компания сообщила, что поставки машин в автосалоны начнутся в ближайшее время.

Рестайлинговая Niva Travel с новым 1,8-литровым мотором будет стоить от 1 384 000 до 1 764 000 рублей. Дореформенная модель с менее мощным двигателем 1,7 останется в продаже.

