ГИБДД отреагировала на громкую историю с лишением прав водителя на Infiniti

Автомобилистов предупредили о штрафах за использование ненастоящего регистрационного знака.

Госавтоинспекция напомнила водителям в России о серьёзных последствиях езды с нестандартными или поддельными номерами на фоне резонансной ситуации, произошедшей в подмосковном Королёве.

Владелец Infiniti QX56 в Московской области лишился водительских прав из-за номера, которые он получил в некой организации рядом с подразделением ГИБДД. Госзнак, на который обратили внимание инспектора при остановке машины, оказался ненастоящим: буквы и линии не соответствовали ГОСТу, ещё на номере не было российского триколора.

Выяснилось, что у водителя нет даже свидетельства о получении данного номера. При этом автовладелец заверял, что всё законно и госзнаки настоящие. Обманули водителя или он осознанно ездил с напечатанным номером, неизвестно. Дело дошло до суда, который встал на сторону ГИБДД. В результате собственник Infiniti QX56 лишился прав на полгода.

«Нечитаемые, нестандартные или установленные с нарушением номера, закрытые пленками или наклейками, подложные номера и «перевертыши». За все эти нарушения установлена административная ответственность – от предупреждения или небольшого штрафа до лишения прав», — напомнила пресс-служба ГИБДД в официальном Телеграм-канале ведомства.

В ГИБДД также отметили, что денежный штраф за установку поддельного номера составляет 2500 рублей. Срок лишения прав за управление автомобилем с таким знаком– от 6 до 12 месяцев.

