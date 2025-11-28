1953 л.с. и 410 км/ч: представлен один из самых быстрых электрокаров в мире

Автомобиль с откидным верхом разгоняет до 300 км/ч всего за девять секунд.

Быстрым, мощным и лимитированным электрическим гиперкарам Rimac Nevera, Pininfarina Battista и Lotus Evija придётся потесниться. Японская компания Aspark, специализирующаяся на выпуске мелкосерийных батарейных машин, презентовала родстер Owl, название которого переводится как «Сова».

Мощнейший гиперкар с открытым верхом построен на базе купе Owl, выпущенного с 2020 по 2024 годы в количестве 50 штук. Родстер оборудован четырёхмоторной силовой установкой, выдающей 1953 л.с. Тяговый аккумулятор ёмкостью 69 кВт·ч обеспечивает запас хода 250 км.

По динамике Aspark Owl родстер даже превосходит купе:

0-100 км/ч — 1,78 секунды;

0-200 км/ч — 4,76 секунды;

0-300 км/ч — 9,74 секунды.

Максимальная скорость достигает 410 км/ч. Такие выдающиеся скоростные характеристики обеспечивает не только мощная силовая установка, но и развитая аэродинамика кузова с регулируемым задним крылом, обеспечивающим дополнительную прижимную силу в поворотах. За эффективное замедление машины на высоких скоростях отвечают карбон-керамические тормоза с 10-поршневыми суппортами спереди и 4-поршневыми сзади.

Несмотря на мощное техническое оснащение и электрический механизм складной крыши, родстер весит относительно небольшие 1900 кг. Не в последнюю очередь такая «скромная» масса обусловлена карбоновым монококом.

Ориентировочная стоимость родстера Aspark Owl составляет $3,5 млн (274 млн рублей). Для сравнения, один из самых эксклюзивных электрокаров в мире Lotus Evija стоит намного меньше — $2,3 млн (180 млн рублей). Тираж будет жёстко ограниченным: Aspark выпустит всего 20 экземпляров.

