GAC везёт в Россию свой самый мощный кроссовер. Премьера состоится в 2026 году

Российская линейка GAC в скором времени пополнится новым гибридным кроссовером S7. Новинка отечественного рынка получила сертификат ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), дающий разрешение на официальные продажи модели в стране, сообщает «Автостат».

Полноприводный городской кроссовер оснащён мощной силовой установкой с 1,5-литровой «турбочетвёркой» и двумя электродвигателями, выдающими впечатляющие 501 л.с. Для сравнения, мощность флагманского GS8 с электрическим довеском составляет 427 сил.

Схема гибрида на GAC S7 – параллельная (MHEV): ДВС и электрический довесок могут работать как вместе, так и по отдельности. На одной электротяге S7, оборудованный тяговым аккумулятором ёмкостью 36,3 кВт·ч, проезжает до 180 км, а на одном баке/заряде преодолевает 1020 км.

Кроссовер не только мощный, но и имеет весьма солидные габариты: длина равна 4900 мм, ширина — 1950 мм, высота — 1780 мм, колёсная база достигает 2800 мм. При этом конфигурация салона только пятиместная. Объём багажника составляет 720 литров, при сложенных сидениях второго ряда вместимость увеличивается до 2050 литров.

В продажу в России кроссовер GAC S7 поступит в первом квартале 2026 года. Ценник на этот автомобиль в Китае начинается от 160 тысяч юаней, что в переводе на рубли составляет 1,7 млн рублей.

S7 станет четвертым кроссовером GAC в российском модельном ряду после бензинового GS3 и гибридных GS4 и GS8.

