Россияне скупают мощные машины премиум-класса перед повышением утильсбора 1 декабря

В списке самых востребованных машин — китайские Exeed, Tank и немецкие BMW.

© Asad/XinHua/Global Look Press

Повышение утилизационного сбора «оживило» продажи премиальных авто в России, которые падали на протяжении 12 месяцев подряд. Спрос на машины, которые в первую очередь подорожают с 1 декабря, в октябре вырос на 13%, сообщил «Автостат».

Продажи машин премиум-сегмента выросли в годовом сравнении впервые с октября 2024 года. Кроме того, первый раз с мая текущего года их доля на отечественном авторынке достигла двухзначного показателя, составив 10,6%.

«Многие премиальные автомобили как раз попадают в категорию тех, по которым изменится его расчёт», — объяснили рост продаж эксперты «Автостат».

Топ-5 самых популярных марок премиальных авто в России в октябре:

Exeed — 2863 машины; BMW — 2344; Tank — 2296; Hongqi — 1698; Voyah — 1576.

С 1 декабря в России изменится методика подсчёта утильсбора. В формулу, в которую сейчас включены год выпуска автомобиля и литраж двигателя, будет добавлена мощность. Новые правила будут распространяться на автомобили с мотором от 160 л.с. Расчёт «утиля» для менее мощных машин не изменится.

