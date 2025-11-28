Jaecoo анонсировал новый кроссовер в России: раскрыты первые подробности

В продаже на российском рынке появится четвертая модель Jaecoo.

© JAECOO

Российское подразделение бренда Jaecoo официально объявило о выходе нового кроссовера на рынок. За рубежом эта модель называется J5, но в России получит другой индекс.

Компактный паркетник будет называться J6. В Китае так именуется полностью электрический кроссовер. Поставлять данную модель в Россию, Jaecoo, судя по всему, не планирует, учитывая слабый спрос на «электрички» в нашей стране. Следовательно, индекс свободен, и есть смысл в его использовании.

«Обновление названия позволит выстроить понятную иерархию модельного ряда: J6 займет свою нишу в модельном ряду, J7 продолжит представлять бренд в среднеразмерном сегменте, а J8 сохранит позицию флагмана», — рассказала пресс-служба Jaecoo в сообщении «Рамблер/авто».

Технические подробности о новинке российское представительство Jaecoo объявит отдельно. По сведениям инсайдерского портала «Китайские автомобили», J6 оснащается 1,5-литровой «турбочетвёркой» мощностью 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

В оснащение автомобиля войдут тачскрин, работающий на 8-ядерном процессоре Snapdragon 8155, голосовое управление, система камер кругового обзора на 540 градусов, беспроводная зарядка для мобильного телефона, многоцветная атмосферная подсветка салона.

Как скоро Jaecoo J6 появится в российских автосалонах, не уточняется. Информации по комплектациям и стоимости тоже пока нет.

