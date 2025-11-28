Стали известны причины задержки выхода четвертой модели Tenet

Выпуск будущего флагмана T9 поставлен на паузу.

© АГР Холдинг

За три с половиной месяца с дебюта новая российская марка Tenet вывела на рынок три кроссовера – компактный T4, среднеразмерный T7 и флагманский T8. На очереди — старт производства паркетника T9, однако выпуск этой модели задерживается.

Изначально автозавод «АГР» в Калуге планировал поставить четвёртую модель Tenet на конвейер до конца текущего года. Эти планы, как выяснилось, скорректированы из-за ситуации на рынке, а именно из-за общего падения продаж на 20% по сравнению с прошлым годом.

«Один из источников объяснил сдвиг запуска четвёртой модели неблагоприятной рыночной ситуацией», — рассказало издание «Эксперт».

Старт сборки и запуск продаж Tenet T9 запланирован на 2026 год. Точные сроки не называются.

Четвёртый кроссовер Tenet, как и три первые модели, будет представлять собой лицензионную копию автомобиля Chery. Прототипом T9 является флагманский Chery Tiggo 9, который с декабря 2024 года официально продаётся в России.

Новые русские: 8 российских автобрендов, которые появились после санкций