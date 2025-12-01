«Гелик»-кабриолет и Defender для Дакара: главные автоновинки недели

Автопроизводители и тюнинг-ателье работают над новинками без устали — за прошедшие семь дней было представлено несколько ярких машин, которые займут своё место на рынке и в истории.

© Brabus

BMW Z4 Final Edition

В 2026 году у BMW станет на одну модель меньше: марка официально подтвердила уход на покой родстера Z4 в марте следующего года. Предстоящему прощанию со спорткаром посвящена его новая версия Final Edition.

© BMW

Но, по сути, он представляет собой пакет опционального оборудования для любой из модификаций BMW Z4. В набор входят эксклюзивный цвет Frozen Matt Black и глянцево-чёрные элементы отделки кузова, красные тормозные механизмы и алые акценты в интерьере в сочетании с чёрной кожей и алькантарой.

Brabus 800 Cabrio

Тюнинг-ателье Brabus представило очередной проект на базе внедорожника Mercedes-Benz G-Class. На сей раз специалисты превратили культовую модель в кабриолет. Причём в сразу двух версиях — «дорожной» 800 Cabrio и адаптированной для жёсткого бездорожья XL 800 Cabrio с портальными мостами. Всего будет сделано по 50 единиц каждого варианта автомобиля.

© Brabus

Машина получила более 500 уникальных компонентов, позволивших реализовать складной верх с электроприводом. Кузов дополнительно усилен видимой карбоновой перемычкой и потайными стальными элементами. Кроме того, машины оснащены углепластиковым обвесом Brabus Widestar в сочетании с 24-дюймовыми дисками Brabus Patinum Edition Monoblock. Мощность 4,0-литрового V8 увеличена до 800 л.с.. Двигатель по-прежнему работает в паре с 9-ступенчатым автоматом.

Land Rover Defender Dakar D7X-R

В 2026 году на старт ралли-марафона «Дакар» выйдет заводская команда Land Rover с новым внедорожником Defender Dakar D7X-R. Машина построена на базе дорожного Defender Octa, который подготовлен под требования категории Stock с минимально допустимыми изменениями в конструкции исходного автомобиля. Внедорожник получил новые бампера и накладки на колёсные арки, гоночные диски с адаптированными под бездорожье шинами и ряд другого оборудования, включая обязательные элементы безопасности в салоне.

© Land Rover

Техническая начинка изменилась минимально. 635-сильный 4,4-литровый V8 в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом остались стандартными, однако у агрегатов улучшена система охлаждения. В подвеске появились спортивные амортизаторы Bilstein, которые адаптированы в том числе и под установку дополнительного 550-литрового топливного бака. Для заводской команды будет построено три таких автомобиля. Все они выйдут на старт гонки в Саудовской Аравии уже в январе.

Novitec Esteso SE

Тюнинг-ателье Novitec представило доработанный кроссовер Lamborghini Urus SE. Ключевое изменение в машине — новый аэродинамический обвес. Проект подразумевает расширение кузова на 100 мм спереди и 120 мм сзади за счёт углепластиковых панелей, включающих в себя накладки на крылья и пороги. Боди-кит также включает в себя новый капот, антикрыло, сплиттер спереди и диффузор сзади. А особые золотистые 23-дюймовые диски Vossen сочетаются с заниженной на 25 мм подвеской.

© Novitec

Технические доработки свелись к установке спортивной выхлопной системы ​​из особо лёгкого инконеля, покрытого золотом 999 пробы. Впрочем, мощность 800-сильного 4,0-литрового V8 за счёт нового выпуска никак не изменилась. Для отделки интерьера предложен невероятно широкий выбор кожи и алькантары в разных цветах и сочетаниях.

Hyundai Crater

Компания Hyundai представила новый концепт-кар Crater, который призван продемонстрировать развитие дизайна серийных моделей Santa Fe и Palisade нового поколения. Нарочито брутальный облик новинки подчёркивают пластиковый обвес кузова, развитая защита днища, дополнительный свет на крыше, буксирные проушины и 18-дюймовые колёса с «зубастыми» внедорожными шинами.

© Hyundai

У Crater также кузов без центральной стойки с распашными дверями, интегрированный каркас безопасности и спортивные кресла. Роль панели приборов играет проекционный дисплей, а весь багажный отсек занят мощной аудиосистемой. О технических характеристиках концепт-кара производитель ничего не сообщает, но отсутствие выхлопных патрубков намекает на электрическую силовую установку.

Porsche 911 GT3 Manthey Kit

Гоночная команда Manthey Racing совместно со специалистами Porsche разработала новый тюнинг-кит для спорткара 911 GT3. Традиционно для проектов Manthey Kit доработок силового агрегата не предусмотрено, а основное внимание инженеров уделено улучшению аэродинамических характеристик.

© Manthey Kit

Машина получила новый передний и задний бампера, переработанное антикрыло, карбоновые «колпаки» задних колёс и облегчённые диски. В подвеске спорткара применяются новые регулируемые амортизаторы, более жёсткие пружины и гоночные тормозные колодки. Со всеми доработками такой Porsche 911 GT3 проезжает круг по «Нордшляйфе» на 2,76 секунды быстрее предыдущей модели с аналогичным тюнингом.

Genesis GV60 Magma

Первой серийной моделью суббренда Magma для «заряженных» автомобилей Genesis станет купе-кроссовер GV60. Машина в фирменном ярко-оранжевом оттенке получила новый аэродинамический обвес с чёрными элементами и 21-дюймовые колёса. В интерьере появились спортивные кресла, новый руль и отделка чёрной кожей и алькантарой с оранжевыми акцентами.

© Genesis

Технически Genesis GV60 Magma отличается от базовой 490-сильной модели новой двухмоторной электрической силовой установкой отдачей 610 л.с. (в пике до 650 л.с.), улучшенным охлаждением тяговой батареи, перенастроенной подвеской, усиленными тормозами и особым дрифт-режимом. В продаже новый электромобиль появится в 2026 году.

Kia Telluride

Флагманский кроссовер Kia сменил поколение. Новый Telluride получил дизайн кузова в актуальном фирменном стиле Kia и переработанный интерьер с парой 12,3-дюймовых экранов. За счёт изменений в конструкции шасси, более богатого оснащения и улучшенных материалов отделки заявлен и больший комфорт для пассажиров.

© Kia

В гамму моторов войдут 275-сильный турбомотор 2.5 и его 334-сильный гибридный вариант в сочетании с 8-ступенчатой и 6-ступенчатой автоматическими коробками передач соответственно. Есть версии с передним и полным приводом. Внедорожная модификация X-Pro получила доработанную подвеску, особые настройки работы электронных ассистентов, расширенный список оснащения и свой уникальный декор кузова.

Porsche Sonderwunsch Cayenne

Программа создания эксклюзивных автомобилей Porsche представила рестомод на базе кроссовера Cayenne GTS первого поколения. Янгтаймер был доработан специалистами подразделения Sonderwunsch по заказу частного коллекционера. Автомобиль окрашен в цвет Blackolive, получил чёрные диски с внедорожными шинами, а интерьер отделан тёмно-зелёной кожей и клетчатой тканью.

© Porsche

Технически Porsche Cayenne GTS от проекта Factory Re-Commission не изменился. Под капотом 4,8-литровый V8 отдачей 405 л.с. в сочетании с редкой для кроссовера 6-ступенчатой механикой и полным приводом. Автомобиль имеет пробег 80 тысяч километров, что для 16-летней машины не так и много.

AUDI E SUV

Совместное предприятие Audi и SAIC продолжает расширять гамму моделей суббренда AUDI, созданного специально для рынка Китая. К серийному универсалу E5 Sportback вскоре присоединится кроссовер по мотивам нового концепт-кара E SUV. Облик модели выполнен в характерном для новой марки лаконичном стиле, а вот дизайн интерьера пока не раскрыт.

© AUDI

Прототип имеет двухмоторную электрическую силовую установку суммарной мощностью 680 л.с., тяговый аккумулятор 110 кВт·ч с запасом хода не менее 700 км. В оснащение войдёт фирменный автопилот AUDI 360 Driving Assist, алгоритмы работы которого адаптированы под нюансы дорожного движения и поведения китайских водителей на дорогах Поднебесной.