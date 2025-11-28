СберАвто запустил онлайн-оформление автокредита с господдержкой

Оформить льготный кредит на новую машину можно в разделе «Авто» в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте СберАвто.

© izzuanroslan/Shutterstock

СберАвто, сервис для покупки, обслуживания и продажи авто (входит в экосистему Сбера для автолюбителей), упростил процесс приобретения автомобиля. Теперь в разделе «Авто» мобильного приложения СберБанк Онлайн или на сайте СберАвто можно купить машину по программе льготного автокредитования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

«Нововведение заметно экономит время и силы: всё решается дистанционно в диалоге с личным помощником, который сориентирует по процессу, подаст заявку, а после одобрения назначит дату сделки. Получить автомобиль можно будет в одном из партнерских дилерских центров», — рассказали в СберАвто.

Программа автокредитования с господдержкой распространяется на новые легковые автомобили российского производства стоимостью до 2 млн рублей, за исключением электромобилей, для которых лимит цены не установлен. В списке марок – Lada, Tenet (доступны в разделе «Авто» СберБанк Онлайн и на сайте СберАвто), УАЗ, ГАЗ, Evolute, Москвич, Амберавто, Haval, Eonyx и другие (доступны только на сайте СберАвто). Среди моделей доступны, например, Haval M6, Tenet T4 и автомобили Solaris, которые вошли в список льготного автокредитования недавно.

Воспользоваться льготным автокредитом по госпрограмме могут:

врачи и учителя государственных и муниципальных учреждений;

семьи с двумя или более несовершеннолетними детьми;

военнослужащие-участники СВО и члены их семей;

ветераны СВО;

граждане с инвалидностью;

все желающие приобрести электромобиль.

Эдуард Ефремов, генеральный директор СберАвто: «Запуск онлайн-оформления автокредита по госпрограмме — важный шаг к тому, чтобы сделать покупку автомобиля максимально простой и доступной для наших клиентов.

В партнерстве с дилерами мы улучшаем клиентский опыт и делаем оформление значительно быстрее и удобнее. Это востребованная услуга, поскольку по некоторым моделям доля сделок с господдержкой достигает 30% от общего объема продаж. Теперь и для этих клиентов процесс покупки доступен в привычном и удобном формате диалога с личным помощником».

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.