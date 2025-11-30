Новая пошлина с 1 января, недовольный АвтоВАЗ, «возвращение» Mazda и другое. Главное за неделю

Владимир Путин заявил о «загибающемся» автопроме в Европе, Toyota зарегистрировала в России почти 100 товарных знаков, АвтоВАЗ жёстко раскритиковал поправки в законе о такси, в системе проверки ОСАГО по камерам нашли серьёзный недочёт, а разработчики белорусского электрокара получили нагоняй от Александра Лукашенко — эти и другие события недели в подборке главных новостей «Рамблер/авто».

В России появится новая автомобильная пошлина

Госпошлина от 100 до 400 рублей появится в списке транспортных сборов с 1 января 2026 года. Актуальным этот платёж будет для покупателей автомобилей, дилеров, посредников сделок купли-продажи. Больше подробностей — в публикации.

АвтоВАЗ прокомментировал слухи о сокращении сотрудников

АвтоВАЗ с Нового года вернётся к пятидневному рабочему графику. Об этом тольяттинский концерн объявил в ответ на резонансные слухи об увольнении сотрудников и переходе на одну смену в связи с уменьшением выпуска машин.

Лукашенко отчитал разработчиков белорусского электрокара

Помните проект первого национального электрокара в Беларуси? Шасси от китайского Geely Coolray, силовая установка, построенная собственными силами. Пару месяцев назад разработку закрыли из-за нерентабельности кроссовера. На днях президент Александр Лукашенко на встрече с ответственными за создание этой машины в жёсткой форме поинтересовался о результатах работы. Ответ и последующий диалог с промышленниками получились, мягко говоря, комичными.

Toyota зарегистрировала почти 100 товарных знаков в России

Крупнейший японский автопроизводитель Toyota ушёл из России в 2022 году: продал завод в Санкт-Петербурге без опциона на возврат, прекратил экспорт машин. Однако одну деятельность в нашей стране концерн из Страны восходящего солнца продолжает. Что это за активность и зачем она нужна японцам? Читайте в нашем материале.

Отсрочка по утильсбору: какие автозаводы в России могут рассчитывать на льготу

Правительство планирует продлить на 2026 год послабления по уплате утильсбора для некоторых автозаводов в России. О том, что это за льгота и какие предприятия получат отсрочку, —читайте по ссылке.

УАЗ приостановил выпуск спецверсии «Буханки»

УАЗ до февраля 2026 года поставил на паузу производство одной из версий внедорожника СГР, в простонародье известного как «Буханка». На предприятии приостановили выпуск экспедиционных версий автомобиля. Почему её сняли с конвейера и когда она вернётся — в нашем материале.

АвтоВАЗ раскритиковал поправки в нашумевшем законе

Кабмин РФ поддержал предложение Минпромторга смягчить требование закона о локализации такси для самозанятых на иномарках. Но это не значит, что каждый водитель, занимающийся пассажирскими перевозками на личном авто, попадёт под исключение. Выработан ряд требований, которым таксистам придётся соответствовать. Однако на АвтоВАЗе эту поправку внезапно раскритиковали, заявив, что различных льгот и послаблений будет достаточно и так.

Топливо на заправках в России стремительно дешевеет, но не для всех

Ценовые качели на российских заправках продолжаются: бензин марок АИ-92 и АИ-95 немного подешевел, тогда как цена за премиальный АИ-98 без остановки идёт вверх. Дизельное топливо дорожает ещё более стремительными темпами, особенно на московских АЗС, где зафиксировано рекордное повышение стоимости за последние четыре года.

Завод «Москвич» выпустил первый электромобиль «Атом»

Серийный выпуск первого полностью российского электрокара «Атом» всё ближе и ближе. На этой неделе с конвейера завода «Москвич» сошёл первый экземпляр. Да, это не товарная машина, но и не предсерийный прототип. Что это за образец и почему разработчики назвали данный выпуск «самой важной и тяжёлой вехой» в проекте — читайте на «Рамблер/авто».

BMW запатентовала в России свой новейший автомобиль

Активничает с регистрацией авторских прав в России не только Toyota. На днях мы обнаружили в электронном реестре патент от BMW. Немецкая компания зарегистрировала не название, не логотип, а целый автомобиль — точнее, его дизайн. Прочитать об этой машине и посмотреть зарегистрированные в России эскизы вы можете по ссылке.

В тройке самых популярных автобрендов в России появился новичок

Новый российский автобренд Tenet на уходящей неделе достиг сразу двух важных отметок. Во-первых, с конвейера бывшего завода Volkswagen в Калуге сошёл юбилейный 30-тысячный экземпляр локализованного автомобиля Chery. А во-вторых, Tenet ворвался в топ-3 рынка и теперь уступает только Lada и Haval.

Миллионам водителей в России могут по ошибке прийти штрафы с дорожных камер

Запуск проверки полисов ОСАГО через комплексы автоматической фото- и видеофиксации на дорогах может обернуться большой проблемой для автомобилистов, страховщиков и Госавтоинспекции. О том, как будут выявлять водителей без «автогражданки», рассказывалось уже неоднократно. Но на этой неделе была обнаружена проблема, которая ставит под вопрос функционирование всей системы.

И в продолжение темы автоматических дорожных комплексов. На заседании в начале следующей недели Госдума может окончательно отменить законопроект, предусматривающий массовую отмену несправедливых штрафов с камер. Почему эта инициатива оказалась ненужной — в материале.

Глава АвтоВАЗа предложил заставить госкомпании закупать российские авто

Прошедшая неделя была богатой на громкие комментарии от АвтоВАЗа. Так, президент концерна Максим Соколов на заседании круглого стола в Совете Федерации заявил, что следом за сотрудниками государственных и муниципальных служб на автомобили российского производства должны пересесть работники госкомпаний. О том, какие машины могут попасть в такой список, читайте по ссылке.

Японский автоконцерн возобновил продажи машин в России

Пока Toyota заново регистрирует десятки товарных знаков, другой японский автогигант начал поставлять свои модели на российский рынок альтернативными каналами. В России стартовали продажи сразу двух моделей Mazda: автомобили везут прямо с завода и предоставляют трёхлетнюю гарантию. Подробнее об этой схеме и ценах на машины — в публикации.

Путин предрёк крах европейского автопрома

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистами во время визита в Киргизию на этой неделе высказался об успехах китайского автопрома и отметил плачевную ситуацию в европейской автомобильной промышленности. По словам российского лидера, машины из КНР дешевле и качественнее, а вот производство авто в Европе вообще «загибается».

