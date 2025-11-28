Тарифный коридор ОСАГО расширили впервые за три года: как изменится стоимость автостраховки

Коридор стоимости «автогражданки» расширен в обе стороны.

© Григорий Сысоев/РИА Новости

Центробанк в пятницу, 28 ноября, объявил о расширении коридора цен на полис обязательного страхования автогражданской ответственности водителей (ОСАГО). Для владельцев легковых авто границы стоимости «автогражданки» изменены впервые с сентября 2022 года.

«Тарифный коридор по ОСАГО расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40%», — сказано в заявлении ЦБ.

Сейчас коридор базовых ставок по ОСАГО для обычных автовладельцев составляет от 1646 до 7535 рублей. После расширения на 15% в обе стороны «вилка» составит от 1399 до 8665 рублей. Для мотоциклистов коридор будет увеличен с 259-3043 рублей до 155-4260 рублей.

Конечная стоимость страховки зависит от мощности автомобиля, возраста и стажа водителя, региона регистрации транспортного средства. По состоянию на конец октября средняя стоимость ОСАГО по стране была на уровне 7275 рублей.

Стоимость ОСАГО снижается, выплаты растут: в России подешевело автострахование