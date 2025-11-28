Выпуск трёх новых моделей Lada отложен на несколько лет

АвтоВАЗ скорректировал планы по трём перспективным проектам.

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

Ведущий российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ пересмотрел планы по выпуску ряда новых моделей, которые должны были встать на конвейер в ближайшие годы. Запуск отложен на 20-24 месяца и состоится в конце текущего десятилетия, утверждают источники, знакомые с планами тольяттинского автогиганта.

Среди новинок, дебют которых отодвинут на два года, — удлиненная версия универсала на базе Lada Granta, модернизированная Niva Travel RGM с увеличенным объёмом багажного отсека и первый за два десятилетия вазовский минивэн под кодовым названием RGB (B-Van).

«Причины изменения планов обусловлены рядом обстоятельств. Завод столкнулся с лимитами производственных возможностей и дефицитом комплектующих. После масштабной модернизации Granta и подготовки к выпуску кроссовера Azimut ресурсы предприятия оказались распределены неравномерно.

Дополнительное влияние оказали экономические факторы: рост расходов на логистику, проблемы с поставками электронных компонентов и необходимость пересмотра бюджета в пользу наиболее востребованных и рентабельных моделей», — пишет «Правда».

В ближайшие годы АвтоВАЗ сосредоточится на выпуске своего потенциального флагмана Lada Azimut, который будет поставляться не только на российский рынок, но и за рубеж.

Инсайдерский Телеграм-канал «Русский автомобиль», в свою очередь, подчеркнул, что все три модели остаются в работе. На предприятии уже сейчас составлен точный помесячный график выхода новинок в 2029 году. Так что речи о закрытии проектов не идёт.

