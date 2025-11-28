Выпуск трёх новых моделей Lada отложен на несколько лет
АвтоВАЗ скорректировал планы по трём перспективным проектам.
Ведущий российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ пересмотрел планы по выпуску ряда новых моделей, которые должны были встать на конвейер в ближайшие годы. Запуск отложен на 20-24 месяца и состоится в конце текущего десятилетия, утверждают источники, знакомые с планами тольяттинского автогиганта.
Среди новинок, дебют которых отодвинут на два года, — удлиненная версия универсала на базе Lada Granta, модернизированная Niva Travel RGM с увеличенным объёмом багажного отсека и первый за два десятилетия вазовский минивэн под кодовым названием RGB (B-Van).
«Причины изменения планов обусловлены рядом обстоятельств. Завод столкнулся с лимитами производственных возможностей и дефицитом комплектующих. После масштабной модернизации Granta и подготовки к выпуску кроссовера Azimut ресурсы предприятия оказались распределены неравномерно.
Дополнительное влияние оказали экономические факторы: рост расходов на логистику, проблемы с поставками электронных компонентов и необходимость пересмотра бюджета в пользу наиболее востребованных и рентабельных моделей», — пишет «Правда».
В ближайшие годы АвтоВАЗ сосредоточится на выпуске своего потенциального флагмана Lada Azimut, который будет поставляться не только на российский рынок, но и за рубеж.
Инсайдерский Телеграм-канал «Русский автомобиль», в свою очередь, подчеркнул, что все три модели остаются в работе. На предприятии уже сейчас составлен точный помесячный график выхода новинок в 2029 году. Так что речи о закрытии проектов не идёт.
