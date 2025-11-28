ГИБДД объявила масштабные проверки водителей в выходные 29-30 ноября

Повышенное внимание инспектора ДПС уделят поиску нетрезвых автомобилистов.

© Евгений Биятов/РИА Новости

В последние выходные осени, 29-30 ноября, Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах в России. Особое внимание инспектора ДПС уделят выявлению нетрезвых водителей. В отдельных городах и областях сплошные проверки стартовали уже в пятницу вечером, следует из сообщений региональных подразделений ГИБДД.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдёт на дорогах в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Самарской, Воронежской, Пензенской, Брянской, Тамбовской, Ульяновской, Челябинской, Вологодской, Смоленской, Ростовской, Новосибирской и Иркутской областях, Республиках Татарстан, Башкортостан и Крым, Приморском крае и других регионах нашей страны.

Усиленные экипажи ДПС проведут дежурство на загородных трассах, въездах и выездах из населенных пунктов, местах отдыха и аварийно-опасных участках дорог. В отдельных нарядах будут передвижные медлаборатории для проведения медицинского освидетельствования на месте и эвакуаторы для передвижения арестованного авто на штрафстоянку.

«Если планируете употреблять алкоголь — заранее позаботьтесь о том, чтобы не садиться за руль. Штрафы и уголовная ответственность — это одно, но самое главное — риск для жизни, вашей и окружающих», — говорится в обращении ГИБДД к автомобилистам.

Статья, предусматривающая наказание за управление транспортным средством в нетрезвом виде, является одной из самых строгих в КоАП РФ. Водитель может быть лишён прав на срок до двух лет и вместе с этим получит штраф в размере 45 000 рублей. Повторное нарушение грозит уже уголовной ответственностью с исправительными работами или тюремным заключением до двух лет, штрафом до 300 000 рублей и конфискацией автомобиля.

