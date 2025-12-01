В России запретили ввоз праворульных автомобилей: Росаккредитация выступила с важным заявлением

По утверждению источника, «праворульки» не соответствуют требованиям безопасности.

© Илья Наймушин/РИА Новости

В Россию запретили ввозить праворульные автомобили, сообщил в минувшие выходные Телеграм-канал Mash со ссылкой на прецедент в суде во Владивостоке. Новость вызвала такой большой резонанс в СМИ, что с официальным заявлением выступила Росаккредитация.

Как говорилось в публикации, причина запрета — светотехника, не соответствующая требованиям безопасности в России. На машинах с правым рулём свет направлен влево, то есть в сторону автомобилей на встречной полосе на дороге с правосторонним движением, как у нас в стране. Однако, как выясняется, речь шла только о том, что лаборатория во Владивостоке, незаконно выдававшая СБКТС (свидетельство безопасности конструкции транспортного средства) на иномарки, лишилась аккредитации.

«Предмет судебного разбирательства никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории РФ транспортных средств с правым рулём. Суд рассматривал исключительно правомерность выдачи отдельно взятых СБКТС на конкретные автомобили и правомерность действий определённой лаборатории», — прокомментировала ситуацию пресс-служба Росаккредитации.

Стоит отметить, что требование по перенастройке фар на праворульных автомобилях действует в России с сентября 2021 года. Чтобы не ослеплять водителей на «встречке», на фары устанавливают специальные фильтры, корректирующие направление света. В противном случае машина не пройдет техосмотр перед постановкой на учёт в ГИБДД.

