Глава Минпромторга Антон Алиханов объяснил, кого затронет повышение утильсбора

Единоразовый платёж за мощные автомобили вырос в несколько сотен раз.

© Андрей Колтун

С понедельника, 1 декабря, в России заработали новые правила начисления утилизационного сбора на автомобили, выпускаемые на заводах в стране и ввозимые из-за границы. Минпромторг РФ, который выступил инициатором этих поправок, объяснил, что изменения затронут лишь 20% покупателей.

Главное и единственное изменение в методике расчёта «утиля» с первого дня зимы 2025 года — учёт мощности двигателя. Прежде коэффициент составлялся в зависимости от года выпуска транспортного средства и рабочего объёма мотора. Распространяться новые правила будут только на машины мощностью от 160 л.с. Для менее мощных авто «формула» и, следовательно, ставка не изменятся.

«Если посмотреть на текущий парк легковых автомобилей в стране, то почти 80% — это автомобили до 160 л.с. Можно сказать, что порядка 80% потребителей мы не затрагиваем этими изменениями», — приводит слова главы Минпромторга Антона Алиханова информационное агентство «Интерфакс».

Утильсбор – это единоразовый платёж, который автопроизводители и импортёры включают в стоимость автомобиля. Если до 1 декабря базовая ставка для физлиц на все автомобили составляла 3400 или 5200 рублей, то теперь «утиль» за машины мощностью 160 л.с. или больше будет составлять сотни тысяч рублей, а уплата за отдельные модели и вовсе будет исчисляться миллионами. Так, например, утилизационный сбор на популярный японский внедорожник Toyota RAV4 с 2,5-литровым мотором мощностью 250 л.с. отныне составляет 1,9 млн рублей, а платеж за 281-сильный «кореец» Hyundai Palisade с двигателем 2,5 достигает 2,1 млн рублей.

Стоит отметить, что ровно через месяц, 1 января 2026 года, в России состоится ещё одно повышение утильсбора. В рамках плановой ежегодной индексации базовые ставки вырастут на 25%.

