С 1 декабря в России ввели новый штраф для водителей

Календарная зима официально наступила, а это значит, что на российских дорогах вступило в силу сезонное требование к автомобилям. За нарушение данного правила водителю грозит предупреждение или денежный штраф.

С 1 декабря и до 28 февраля включительно автомобили во всех регионах России должны быть «обуты» в зимние шины. Езда на летней резине в зимнее время года приравнивается к управлению неисправным автомобилем.

Нормативные требования по использованию зимних шин с декабря по февраль:

К эксплуатации допускается резина с маркировкой M+S (грязь и снег) или значком в виде снежинки в трехглавой горе (3PMSF) — шипованная резина или нешипованная «липучка»;

Остаточная глубина протектора не меньше 4 мм;

Зимние шины одинакового типа должны быть установлены на всех колёсах.

Несоблюдение этих правил грозит штрафом в 500 рублей. Задерживать и эвакуировать автомобиль на штрафстоянку ГИБДД не станет. В отдельных случаях инспектор ДПС может провести разъяснительную беседу с водителем и выписать письменное предупреждение о штрафе в случае повторного нарушения по ходу следующих 12 месяцев.

