Два Себастьена, один рекорд: Ожье сравнялся с Лёбом по числу чемпионств в мировом ралли

В WRC теперь два девятикратных чемпиона мира.

© Luca Barsali/Keystone Press Agency/Global Look Press

В последние выходные ноября в Саудовской Аравии прошёл 14-й и заключительный этап чемпионата мира по ралли (WRC) 2025 года. Победу единственный раз за весь год одержал гонщик Hyundai, прошлогодний обладатель титула Тьерри Нёвиль, но главное внимание автоспортивной общественности на финише 899-километровой гонки было приковано к другому чемпиону.

Финишировав на подиуме вместе с Нёвилем и Адриеном Фурмо из команды M-Sport Ford, французский гонщик Себастьен Ожье завоевал девятый в карьере титул. Перед стартом этапа пилот Toyota отставал на три очка от своего партнера по команде Элфина Эванса. Третьего места Себу хватило для того, чтобы сократить это отставание и выйти вперёд, поскольку валлиец оказался лишь шестым. На большее Эвансу не хватило скорости: будучи лидером первенства, он работал «открывашкой» в первый день и потерял на нераскатанных песчаных-гравийных дорогах немало времени.

© Keystone Press Agency/Global Look Press

Эвансу не помогла даже победа на заключительном спецучастке в субботу, где были разыграны пять бонусных очков. Чемпионом с отрывом четыре балла стал Ожье, который в начале года вообще не планировал бороться за титул.

После восьмого чемпионства в 2021 году Себ выступает в WRC на неполном расписании. Изначально он собирался провести лишь семь этапов в сезоне-2025, но после трёх побед в четырёх стартах расширил программу участия и проехал в итоге 11 из 14-ти ралли. Как итог, шесть побед, ещё четыре финиша в призовой тройке и чемпионский кубок.

«Никогда не думал, что после ухода с полного расписания ещё раз стану чемпионом», — признался Ожье после финиша Ралли Саудовской Аравии.

41-летний француз сравнялся со своим легендарным соотечественником и тёзкой Себастьеном Лёбом, выигравшим девять подряд титулов с 2004 по 2012 годы. Но если Себ-старший побеждал только за рулём Citroen, то Ожье достиг этого исторического рекорда с тремя разными автопроизводителями: Volkswagen (2013-2016), Ford (2017-2018) и Toyota (2020-2021, 2025).

Возвращаться на полное расписание Ожье не собирается, но и уходить из ралли не планирует. На чемпионской пресс-конференции в Джидде он подтвердил, что в следующем году проедет 10 из 14-ти гонок. Первым в следующем году стартом для него традиционно станет Ралли Монте-Карло, которое пройдет с 22 по 25 января и откроет сезон-2026.

