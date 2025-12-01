Россиянам пообещали, что утильсбор не приведёт к подорожанию отечественных машин

Подорожают в основном санкционные иномарки.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Новые правила начисления утилизационного сбора, вступившие в силу с 1 декабря, не повлияют на стоимость большинства автомобилей на российском рынке. Об этом заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

С первого дня зимы платёж за автомобили с заводов в России и из-за границы вырос в несколько сотен раз. Под новые правила подпадают, правда, только машины с двигателем от 160 л.с. В основном такие мощные авто везут из-за рубежа.

«Нововведения могут сказаться на стоимости именно частного ввоза, особенно санкционных иномарок. То есть, по сути, тех брендов, которые три года назад приняли решение об уходе с рынка в одностороннем порядке», — приводит слова Алиханова информационное агентство «Интерфакс».

По словам министра, рост стоимости автомобилей в стране связан не столько с утильсбором, повышенным год назад сразу на 75%, сколько с экономическими факторами.

«Мы внимательно анализируем влияние наших решений на доступность автомобилей для граждан. Во многом на колебания стоимости оказывают не суммы утильсбора, а волатильность курсов валюты, затраты на логистику. Существенную роль влияет ставка автокредитования», — заключил глава Минпромторга.

По данным от октября, средняя стоимость нового легкового автомобиля в России составляет 3,4 млн рублей. Это рекорд за всю историю наблюдения рынка, которое ведётся с 90-х годов.

1 декабря в России вступил в силу новый утильсбор: что это значит и кого затронет повышение