Стартовали продажи нового кроссовера Geely. Таких моделей в России ещё не было

Кроссовер стоит от 3,5 млн рублей.

© Geely

Российская линейка Geely в России пополнилась новым кроссовером. В понедельник, 1 декабря, в официальной дилерской сети стартовали продажи полуэлектрического EX5 EM-i.

Китайский автопроизводитель присутствует на российском рынке уже почти 20 лет, с 2007 года, но до сих пор поставлял в нашу страну только обычные бензиновые автомобили и полноценные электрические модели, Geely EX5 и Geely Galaxy E5. Подзаряжаемых гибридов (PHEV) в модельной гамме никогда прежде не было.

Geely EX5 EM-i оснащается бензиновым атмосферником 1,5 мощностью 99 л.с. и одним электродвигателем, выдающим 218 л.с. (262 Н·м). То есть суммарная отдача гибридной установки превышает 300 л.с. Коробка передач – 1-ступенчатый гибридный «автомат». С 0 до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 8,1 секунды.

Расход топлива в смешанном режиме – 6,2 литра на 100 км. Тяговая батарея ёмкостью 18,4 кВт·ч. обеспечивает запас хода на одном баке/заряде до 943 км.

© Geely

Паркетник оборудован множеством электронных ассистентов, включая системы активной безопасности и помощи водителю ADAS. В их числе система контроля слепых зон (BSD), система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW), система помощи при выезде задним ходом (RCTA) с функцией экстренного торможения, ассистент смены полосы (LCA), а также система предупреждения наезда сзади (CMSR).

Geely EX5 EM-i доступен в России в двух комплектациях: Pro и Max. Стоимость — 3 569 990 и 3 869 990 рублей соотественно.

