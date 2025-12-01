Бывшие заводы Toyota и Volkswagen в России возобновят работу в 2026 году

Примерно известно, что будут выпускать на площадках в Нижнем Новгороде и Шушарах.

Простаивающие в России автозаводы, ранее принадлежавшие двум мировым автогигантам, будут перезапущены в 2026 году. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

По оценке министра, свыше 80% предприятий, оставленных западными автоконцернами после ухода из России в 2022 году, уже работают и выпускают машины новых российских и китайских марок. Среди заводов, пока не возобновивших работу, — экс-площадка Toyota в Ленинградской области и бывшее сборочное предприятие Volkswagen в Нижнем Новгороде.

«Площадка в Шушарах и площадка в Нижнем Новгороде, надеемся, в 2026 году получат уже юридически оформленное соглашение с новыми партнёрами и приступят к перезапуску», — приводит слова Алиханова информационное агентство ТАСС.

По слухам, на экс-заводе VW в Нижнем Новгороде будет запущено производство автомобилей Geely — седана Emgrand и кроссовера Monjaro. На бывшей площадке Toyota в Шушарах хотят производить автомобили российского люксового бренда Aurus.

