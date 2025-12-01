Эксперт предупредил о резком росте цен на авто с 1 января. Спойлер: утильсбор ни при чем

Россиянам сообщили о неминуемом подорожании автомобилей после Нового года.

© Андрей Колтун

Резкого скачка цен на легковые автомобили в России после повышения утильсбора с 1 декабря не будет. Однако в начале следующего года подорожание неминуемо, и причина тут совсем не в «утиле», предупредил эксперт.

В беседе с «Рамблер/авто» основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick Сергей Пиголкин напомнил, что с Нового года в России будет на 2% увеличен налог на добавленную стоимость (НДС).

«С 1 января 2026 года с 20% до 22% повышается НДС, а компании-импортеры платят его при ввозе авто в Россию. И этот фактор неминуемо скажется на рыночных ценах». Сергей Пиголкин Основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick

