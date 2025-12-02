Audi внезапно активизировалась в России

Немецкая компания подала сразу несколько заявок в Роспатент.

Один из трёх представителей «большой немецкой тройки», концерн Audi, заново зарегистрировал в России свои товарные знаки. Об этом «Рамблер/авто» узнал в ходе мониторинга электронной базы ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности).

Ушедший с российского рынка автопроизводитель подал заявку на повторную регистрацию своего названия. Среди других обращений «немцев» в Роспатент – оформление авторских прав на наименования универсала Allroad и фастбэка Sportback.

Кроме того, Audi заново зарегистрировала свой рекламный слоган «Vorsprung durch Technik». С немецкого эта фраза переводится как «продвижение через технологии».

Один из крупнейших автоконцернов Германии официально работал в России с 1998 по 2022 годы. В Калуге у Audi был сборочный завод, а продажи автомобилей на российском рынке в лучшие годы превышали 100 тысяч единиц.

