АвтоВАЗ зарегистрировал новое название для внедорожника Lada Niva

Во внедорожной линейке «Нива» появится новая модель.

Российский концерн АвтоВАЗ оформил авторские права на новое наименование для внедорожников семейства Lada Niva. Патент на новый товарный знак «Рамблер/авто» обнаружил в электронной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Сейчас в линейке «Нивы» представлено две модели – классическая Niva Legend и более современная Niva Travel. В 2029 году ожидается выход третьего внедорожника, который будет представлять собой модернизированный Travel с багажником большего размера. Возможно, именно для этой новинки и зарегистрировано новое название.

Называется новый товарный знак – Niva Tour. Зарегистрировано наименование по классу автомобилей сроком на десять лет, то есть до 2035 года.

С другой стороны, не исключено, что АвтоВАЗ просто застолбил авторские права на понравившееся название. В запасе российского концерна на сегодняшний день числится десяток наименований. Некоторые из них были зарегистрированы ещё в 2012 году, но не использовались ни разу. В их числе есть такие необычные и интересные названия, как Fortuna, Kvest, Svoboda, Slavia, Ladoga, Intriga, XRave, «Кам4атка».

