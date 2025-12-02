Три бренда, пять моделей: «китайцы» расширяют выпуск авто в России
Сборка налажена на заводе «Автотор» в Калининграде.
Автомобили сразу трёх китайских брендов встали на конвейер в России. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минпромторг РФ.
Выпуск своих машин на территории России наладили дочерние марки Chery — Jetour и Soueast. Одновременно производство в нашей стране запустил Changan. Сборка автомобилей всех этих брендов осуществляется на одном предприятии — заводе «Автотор» в Калининграде.
Какие новые автомобили выпускают на «Автоторе»:
- Jetour: компактный кроссовер Dashing, среднеразмерный X70 Plus и полноприводный T2;
- Soueast: флагманский кроссовер S09;
- Changan: среднеразмерный кроссовер Uni-S.
До ухода западных автобрендов из России в 2022 году на «Автоторе» собирали автомобили BMW, Hyundai, Kia. Калининградское предприятие является одним из крупнейших в отечественном автопроме: мощности завода рассчитаны на выпуск 280 тысяч машин в год. После перезапуска в начале 2023-го на заводе собирают китайские машины BAIC, SWM и российские «Амберавто».
