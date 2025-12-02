Электромобилям ужесточили въезд в Крым по сухопутной дороге

Усилен досмотр чистых электрических и гибридных машин.

Спустя месяц после полного запрета на передвижение по Крымскому мосту водители электрокаров и гибридов столкнулись с новыми ограничениями. С 1 декабря усилен досмотр батарейных машин, въезжающих и выезжающих с полуострова по сухопутному маршруту.

На контрольно-пропускных пунктах водителей просят открыть батарею, фотографируют машину со всех сторон. При этом собственнику необходимо заполнить анкету, указав место приобретения транспортного средства, сроки поездки. Досмотр и оформление одного авто занимают до 30 минут.

«Чтобы в следующий раз не держать на КПП по полчаса, каждому водителю создают персональную карточку с историей въездов», — рассказал Телеграм-канал Mash.

Усиленный досмотр «электричек» и гибридов связан с повышенными мерами безопасности. С 3 ноября автомобилям на электричестве закрыт въезд на Крымский мост. Для них доступен альтернативный автодорожный путь от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым).

