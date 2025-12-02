Переобулись на ходу: что нужно знать, чтобы шины служили дольше

Эксперты СберАвто определили, какие проблемы со свежепоставленными шинами чаще всего обнаруживают водители — и рассказали, как продлить срок службы резины после сезонной «переобувки».

Конец осени – традиционное время смены шин на зимние, когда автолюбители массово записываются в автосервисы. Но уход за колесами не сводится к одной только сезонной замене. Технические специалисты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи автомобилей (входит в экосистему Сбера для автолюбителей), изучили обращения водителей при записи на шиномонтаж через раздел «Авто» в СберБанк Онлайн и подготовили рекомендации, как позаботиться о свежепоставленных шинах, чтобы они служили дольше и обеспечивали безопасность на дороге.

Наиболее распространенные причины повреждений

Повреждения чаще всего связаны с тем, что автовладельцы не проверяют их состояние после установки новых по сезону, неправильно выбирают давление или игнорируют первые признаки износа. Но в первые недели после «переобувки» важно следить за состоянием шин не меньше, чем перед поездкой на ТО. В топ причин повреждений колес, по данным СберАвто, входят:

Нарушенный сход-развал . Даже незначительные отклонения в углах установки колес, в том числе из-за изношенных элементов подвески, приводят к неравномерному износу протектора и ускоренному разрушению шин;

. Даже незначительные отклонения в углах установки колес, в том числе из-за изношенных элементов подвески, приводят к неравномерному износу протектора и ускоренному разрушению шин; Агрессивная эксплуатация . Резкие ускорения, пробуксовки и экстренные торможения многократно увеличивают нагрузку на шины, из-за чего они быстрее изнашиваются и чаще получают скрытые повреждения.

. Резкие ускорения, пробуксовки и экстренные торможения многократно увеличивают нагрузку на шины, из-за чего они быстрее изнашиваются и чаще получают скрытые повреждения. Удары о ямы и бордюры . Наезды на препятствия приводят к деформации каркаса, появлению грыж и боковых повреждений, которые не всегда заметны сразу, но могут проявиться спустя время.

. Наезды на препятствия приводят к деформации каркаса, появлению грыж и боковых повреждений, которые не всегда заметны сразу, но могут проявиться спустя время. Неправильные условия хранения . Хранение шин при повышенной влажности, воздействии ультрафиолета или при сильных перепадах температуры ускоряет разрушение резины и снижает ее эксплуатационные свойства. Шины без дисков нужно хранить вертикально, чтобы избежать деформации боковин. Для этого их ставят на ровную поверхность, например, пол или специальный стеллаж, и периодически переворачивают. Колеса на дисках можно хранить в подвешенном состоянии, складывать горизонтально стопкой или, в крайнем случае, ставить вертикально, переворачивая их раз в 2-3 недели.

. Хранение шин при повышенной влажности, воздействии ультрафиолета или при сильных перепадах температуры ускоряет разрушение резины и снижает ее эксплуатационные свойства. Шины без дисков нужно хранить вертикально, чтобы избежать деформации боковин. Для этого их ставят на ровную поверхность, например, пол или специальный стеллаж, и периодически переворачивают. Колеса на дисках можно хранить в подвешенном состоянии, складывать горизонтально стопкой или, в крайнем случае, ставить вертикально, переворачивая их раз в 2-3 недели. Использование шин не по назначению . Эксплуатация покрышек с несоответствующими индексами нагрузки, скорости или для неподходящего типа покрытия (например, асфальт вместо бездорожья) увеличивает риск повреждений и преждевременного износа.

. Эксплуатация покрышек с несоответствующими индексами нагрузки, скорости или для неподходящего типа покрытия (например, асфальт вместо бездорожья) увеличивает риск повреждений и преждевременного износа. Старение шин. Со временем материал теряет эластичность, становится более хрупким и менее устойчивым к нагрузкам, даже если глубина протектора внешне ещё кажется достаточной. В среднем срок службы шин составляет не более 5 лет.

Эксперты подчеркивают, что если шины подлежат замене, рекомендуется менять их не по одной, а парами – на каждой оси. Так, если износ или повреждение обнаружено на передней оси, необходимо заменить обе передние шины. Средний чек за замену одной шины составляет около 3 000 рублей, а за ремонт – около 1 000 рублей. При этом починка повреждений возможна только в исключительных ситуациях. Например, при тонком проколе, когда нужно временно дотянуть до ближайшей точки замены. В остальных случаях при износе, боковых порезах, грыжах и трещинах, шины подлежат обязательной замене. СТО отказываются от полного ремонта шин, так как езда на поврежденной резине может повлиять на безопасность движения.

Как продлить срок службы шин

Технические специалисты СберАвто отмечают, что значительную часть повреждений в этом сезоне можно было предотвратить при более внимательном отношении к состоянию шин. На основе всех проанализированных обращений эксперты составили перечень простых профилактических правил, которые помогут продлить срок службы шин и предотвратить внеплановые замены:

Регулярная диагностика состояния шин . Большинство повреждений развивается постепенно. Своевременный осмотр протектора и боковин позволяет обнаружить трещины, локальные износы и деформации до того, как они приведут к критическим последствиям;

. Большинство повреждений развивается постепенно. Своевременный осмотр протектора и боковин позволяет обнаружить трещины, локальные износы и деформации до того, как они приведут к критическим последствиям; Контроль давления в шинах . Давление должно быть равномерным на оси и соответствовать заводским рекомендациям, указанным на стойке водительской двери или лючке бензобака. Проверять его рекомендуется не реже одного раза в месяц;

. Давление должно быть равномерным на оси и соответствовать заводским рекомендациям, указанным на стойке водительской двери или лючке бензобака. Проверять его рекомендуется не реже одного раза в месяц; Сезонная ротация шин между осями . Перестановка колес местами в рамках сезонного обслуживания помогает равномерно распределять износ и продлевает срок службы комплекта, снижая вероятность преждевременной замены;

. Перестановка колес местами в рамках сезонного обслуживания помогает равномерно распределять износ и продлевает срок службы комплекта, снижая вероятность преждевременной замены; Отказ от агрессивного стиля вождения . Резкие старты, экстренные торможения и пробуксовки повышают нагрузку на шины. Такой стиль вождения особенно критичен, если автомобиль не оснащен специализированными спортивными шинами;

. Резкие старты, экстренные торможения и пробуксовки повышают нагрузку на шины. Такой стиль вождения особенно критичен, если автомобиль не оснащен специализированными спортивными шинами; Планирование замены шин на основе рекомендаций СТО. Квалифицированные шиномонтажные станции при сезонной переобувке заранее указывают на степень износа и необходимость замены шин. Это позволяет автовладельцам заранее подготовиться к расходам и избежать экстренных ситуаций;

Квалифицированные шиномонтажные станции при сезонной переобувке заранее указывают на степень износа и необходимость замены шин. Это позволяет автовладельцам заранее подготовиться к расходам и избежать экстренных ситуаций; Своевременная сезонная замена. Эксплуатация зимних шин летом приводит к ускоренному износу, повышенному шуму и росту расхода топлива. Использование летних шин зимой снижает сцепление и резко увеличивает риски аварийных ситуаций, особенно на скользком покрытии.

