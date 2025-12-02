Впервые с октября 2024 года в Москве подешевел бензин

Обновлённые ценники со столичных заправок.

© Григорий Сысоев/РИА Новости

Стоимость автомобильного топлива на заправках в Москве пошла вниз впервые за год с лишним. О снижении стоимости сообщила Московская топливная ассоциация (МТА) по итогам еженедельного мониторинга цен.

Как следует из отчёта за 24 ноября – 1 декабря, бензин марок АИ-92 и АИ-95 на столичных АЗС подешевел в среднем на шесть копеек. Стоимость сейчас составляет 61,38 и 67,77 рубля за литр соответственно.

Цены на «горючку» в Москве неизменно шли вверх последние 13 месяцев. Предыдущее удешевление было зафиксировано на последней неделе октября 2024 года, когда АИ-95 стал доступнее на четыре копейки (с 60,06 до 60,02 рубля за литр).

С другой стороны, премиальный бензин АИ-100 продолжает дорожать и за последнюю неделю вырос в цене на 12 копеек. Дизтопливо тоже прибавляет в цене, но уже не такими рекордными темпами, как неделей ранее: стоимость литра солярки выросла на 13 копеек и составляет 74,55 рубля.

Как изменилась стоимость бензина и дизтоплива на московских АЗС с 24 ноября по 1 декабря:

АИ-92: -6 копеек, с 61,44 до 61,38 рубля;

АИ-95: -6 копеек, с 67,83 до 67,77 рубля;

АИ-100: +12 копеек, с 90,65 до 90,77 рубля;

ДТ: +13 копеек (0,17%), с 74,25 до 74,55 рубля.

Динамику изменения стоимости бензина и дизтоплива в регионах России за последнюю неделю осени Росстат представит в среду, 3 декабря.

Как экономить топливо: что работает, а что нет