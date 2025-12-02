Москвич отсудил 3,7 миллиона рублей за бракованный подержанный Chery

Житель Москвы смог взыскать с дилера 3,7 млн рублей за бракованный подержанный автомобиль Chery Tiggo 8 Pro. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что москвич приобрел автомобиль с пробегом 13 тысяч км, но вскоре обнаружил течь моторного масла, что в будущем могло грозить серьезными неисправностям двигателя. Мужчина четыре раза посещал фирменный сервис Chery, но там не смогли помочь с устранением проблемы.

В результате автовладелец воспользовался помощью юристов, которые направили досудебные претензии автодилеру. Независимая экспертиза показала заводской дефект — разошедшийся при отливке детали шов.