Продажи новых автомобилей в России резко пошли на спад

Стали известны результаты продаж авто в ноябре.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Продажи новых автомобилей в России впервые за последние пять месяцев пошли на спад. Если в октябре россияне купили 183 472 машины всех категорий, то в ноябре — 142 836 штук, то есть на 22% меньше, следует из отчёта Минпромторга РФ.

По ходу последнего месяца осени в России продано 126 987 новых легковых автомобилей. Это на 23% больше, чем в октябре (164 626 единиц), но выше прошлогоднего показателя: плюс 6% относительно ноября 2024 года.

Упали в сравнении с рекордным октябрем и другие сегменты рынка. Спрос на грузовики сократился на 20% — 4865 проданных транспортных средств (-46% в годовом сравнении). Реализация лёгких коммерческих автомобилей (LCV) уменьшилась на 21% — до 8919 единиц (-37%). Зато продажи автобусов выросли сразу на 17% — 2065 штук (+36%).

Всего в январе-ноябре в России продано 1 340 211 машин. Это на 21% меньше, чем в первые 11 месяцев прошлого года, когда объём реализации составил 1 689 772 единицы.

Новый утильсбор вступил в силу: эксперты рассказали, что будет с ценами на авто