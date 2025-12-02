Россияне потратили рекордное количество денег на покупку автомобилей

Предыдущий рекорд превзойдён на 17,2%.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Перед повышением утильсбора 1 декабря 2025 года российский рынок поставил множество рекордов. В их числе – самые высокие продажи как минимум за последние 12 месяцев, рекордный ввоз иномарок и наивысшая средняя стоимость новых легковушек. Теперь стало известно о ещё одной невиданной ранее цифре.

Как подсчитал «Автостат», в октябре российские граждане потратили на покупку автомобилей 825,2 млрд рублей. Это абсолютный рекорд за всю историю российского рынка. Причём предыдущее достижение — 704 млрд рублей в октябре 2024 года — превзойдено сразу на 17,2%.

Треть от всех денег, 35,2% или 290,8 млрд рублей, россияне потратили на «свежие» автомобили в возрасте до 5 лет. Доля автомобилей от 5 до 9 лет составила 31,1% — в денежном эквиваленте это 256,6 млрд рублей. На «старшие» машины от 10 лет ушло 277,8 млрд рублей или 33,7%.

Самыми «ходовыми» автомобилями стали внедорожники и кроссоверы, на которые пришлось 54,4% от всех трат — 448,5 млрд рублей. Следом идут автомобили В-класса (седаны, хэтчбеки) — 107,5 млрд рублей или 13% от общей суммы. Наименьшим спросом пользовались купе и кабриолеты (11 млрд рублей) и пикапы (8,3 млрд рублей).

