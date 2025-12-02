Porsche подтвердила блокировку своих автомобилей в России

Автомобили Porsche в России стали превращаться в «кирпичи».

Официальное представительство Porsche в России, ООО «Порше Руссланд», подтвердило наличие проблем с запуском двигателя на различных моделях немецкой марки. Ситуация находится на контроле, уже известны результаты первичного расследования.

Накануне, 1 декабря, в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что на Porsche Cayenne 958 и Macan 2014-2018 годов выпуска, а также на Panamera 2013-2016 г.в. не заводится двигатель. Мотор уходит в блок, снять который можно только в сервисном центре.

По сведениям источников, знакомых с ситуацией, с 28 ноября и по сегодняшний день к специалистам обратились около 50 владельцев автомобилей Porsche. Причём количество обращений продолжает расти.

«В последние дни наблюдается незначительное увеличение количества обращений владельцев автомобилей Porsche в официальные дилерские центры в связи с проблемами, связанными с запуском двигателя.

По результатам предварительной оценки следует, что проблема не связана с конструктивными особенностями автомобилей. О результатах более детального изучения ситуации мы сообщим дополнительно», — приводит заявление российского представительства Porsche информационное агентство ТАСС.

По версии экспертов, причина массового «окирпичивания» машин Porsche — блокировка штатной сигнализации через спутник, которая не даёт автомобилю запуститься. В чем именно заключается проблемы, в воздействии средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или сигнале от производителя, неизвестно.

