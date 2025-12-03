Продажи новых легковых авто России в ноябре рухнули на 22%

Спрос на новые «легковушки» упал ещё до повышения утильсбора 1 декабря.

Последний месяц перед повышением утильсбора оказался не самым продуктивным для российского авторынка. Продажи новых легковых автомобилей в ноябре обрушились почти на четверть, следует из отчёта аналитического агентства «Автостат».

В последнем месяце осени россияне купили 127 921 авто. С одной стороны, это намного больше, чем в любом месяце первой половины 2025 года, да и в июле, августе и сентябре объём продаж был меньше. Относительно ноября прошлого года этот показатель выше на 5%. С другой стороны, относительно октября покупательский спрос рухнул сразу на 22%: со 165 702 до 127 921 штуки.

Такая динамика во многом объясняется тем, что пик ажиотажа в автосалонах из-за повышения утильсбора пришёлся на октябрь, который изначально должен был стать последним месяцем со старыми правилами расчёта «утиля». Плюс в ноябре многие дилеры отменили различные скидки и повысили цены, что тоже повлияло на продажи.

В общей сумме с января по ноябрь в России продано 1 189 546 новых легковых авто. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Уверенное лидерство удерживает Lada (298 373 единицы, -25,3% в годовом выражении), следом расположились Haval (153 802, -12,4%) и Geely (86 309, -38,4%).

